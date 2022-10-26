Заяви окупантів про "брудну бомбу" – маніпуляція для початку переговорів із Заходом, – Денисенко

Незабаром ворог буде шантажувати світ припиненням угоди щодо "зернового коридору". Однак жодних підстав для початку переговорів з окупантами немає.

Про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, передає кореспондент LB.ua.

"Шойгу, розпочавши говорити про «брудну бомбу» з візаві Франції, Британії та США, активно заявляв про готовність Росії до переговорів. На другий день про це сказав керівник Генштабу Герасимов. По суті росіяни в останні дні заявляють одночасно про застосування Україною «брудної бомби» та готовність до переговорів. У застосування Україною «брудної бомби» ніхто не вірить у цивілізованому світі. Це такий собі антураж, щоб відвести увагу від теми росіян як агресорів, що насправді можуть застосувати таку бомбу. З іншої сторони вони хочуть переговорів. Хоча ніякої теми та предмету для переговорів з ними на сьогодні немає", – заявив він.

Денисенко вважає, що такі заяви росіян – це лише початок намагань з метою примусити Захід сісти з ними за стіл переговорів.

"Таким самим приводом найближчим часом може стати тема продовження або припинення дії так званого зернового коридору з української Одеси до цивілізованого світу… Нічого нового росіяни вигадати не зможуть. Вони будуть говорити про «зерновий коридор», про інфляцію в Європі, газовий шантаж, який вже зараз не спрацьовує. Проблема у тому, що ще пів року назад росіяни розраховували на чотири кризи в Європі, які вони зроблять. Енергетичну кризу, яку не вдалося зробити вже зараз. Вони збиралися зробити міграційну кризу через голод та голодні бунти у Північній Африці. Однак це теж не вдалося зробити. Вони вважали, що інфляційна криза, спричинена пандемією та прискорена війною в Україні, змусить європейців сідати за стіл переговорів. Але навіть це не змусило європейців сісти за стіл переговорів. Четверта криза – світоглядна, бо достатньо сильний зелений рух в європейських країнах і повернення до атомної енергетики може спричинити достатньо серйозні політичні кризи у європейських країнах, у першу чергу в Німеччині. Всі ці чотири кризи на цей момент провалилися. Тому залишився лише ядерний шантаж з однієї сторони. А з іншої – лише спроби догравати всі теми, що запускали пів року назад. Починаючи про те, що Європа буде мерзнути. Закінчуючи призупиненням зернової угоди, що припадає на листопад", – прогнозує він.

Він нагадав, що мови про жодні переговори з окупантами до виходу з української території не може бути.

"Внаслідок цих інформаційних операцій вони хочуть розпочати переговорний процес. Бо їм потрібна певна зупинка, передишка на фронті, щоб станом на зараз застабілізувати лінію фронту. Та набратися сил, за кілька місяців знайти нові джерела постачання зброї, окрім Ірану. Щоб з новими силами потім через декілька місяців знову розпочати бойові дії. Ми ні у якому разі нічого подібного допустити не можемо. Тому наша ключова задача нашої дипломатії, щоб жодних переговорів не відбувалося", –підкреслив він.

Нагадаємо, на початку жовтня Зеленський указом констатував неможливість проведення переговорів з нинішнім президентом РФ. Також він схвалив текст звернення щодо вступу до НАТО.