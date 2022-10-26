БЕБ розслідує фінансову діяльність “губернатора Запорізької області” і його сина

Співробітники БЕБ встановили факти ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

За результатами неправомірної діяльності сімейного бізнесу батька – “губернатора Запорізької області” та його сина, засновника підприємств на тимчасово окупованій території Криму та РФ, бюджет України недоотримав понад 4 млн грн.

Про це повідомляє сайт БЕБ.

Факти ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, встановили співробітники Бюро економічної безпеки України.

Один із фігурантів кримінального провадження, у період 2014 – 2019 років приховав дохід в сумі близько 22,5 млн грн. За ці кошти він купував нерухомість, не маючи офіційних доходів, та збільшив вартість частки у статутному капіталі одного із товариств. Основний вид діяльності цієї компанії - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Також встановлено, що порушник не подавав за період 2011 – 2021 років податкові декларації із зазначенням джерел отримання коштів, за рахунок яких могли бути здійснені операції з придбання та передачі об’єктів нерухомого майна. Це свідчить про умисне ухилення від сплати податків.

За згаданим товариством було зареєстровано право власності на 30 об’єктів нерухомого майна. З них 16 об’єктів було зареєстровано за період володіння порушником 50% часткою у статутному капіталі цього товариства.

Використовуючи таку схему, він ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в сумі понад 4 млн грн.

Надалі, з метою легалізації незаконно одержаних коштів та майна, зловмисник передав батьку право власності на 50 відсотків частки статутного капіталу згаданого товариства.

Детективи та аналітики БЕБ також встановили, що син – починаючи з 2016 року зареєстрований індивідуальним підприємцем в “управлінні федеральної податкової служби”. Він також є засновником суб’єктів підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та території російської федерації, де здійснює відповідну господарську діяльність.

За наявною інформацією, батько порушника, закінчив вище військове авіаційне училище в Росії та певний час, в роки незалежної України, служив у різних авіаційних гарнізонах та згодом був звільнений у запас. Протягом декількох скликань був депутатом однієї з обласних рад України від “Партії регіонів”, виконуючим обов’язки директора департаменту в Міністерстві економіки, керівником декількох підприємств, народним депутатом від “Партії регіонів”. У 2014 році обраний народним депутатом політичної партії “Опозиційний блок”. У березні 2022 року, після початку широкомасштабної агресії російської федерації батько добровільно погодився на співпрацю з терористичним режимом Російської Федерації та був призначений “губернатором Запорізької області”, а згодом “головою російської окупаційної військової адміністрації”.

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Відомості до ЄРДР внесенні на підставі аналітичного продукту складеного фахівцями Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

Нагадаємо, на Одещині у справі про ухилення від податків вилучили понад 20 тонн тютюну.