Арештовано майно харківського підприємства та корпоративні права його засновника, який сплачував податки до бюджету РФ, - ОГ

Судом задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на корпоративні права російського ТОВ, яке є співзасновником харківського підприємства, у сумі майже 12 млн грн та на п’ять транспортних засобів вартістю близько 2 млн грн. Триває процедура передачі активів в АРМА.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, на території зазначеного району Харкова розташоване підприємство, основним видом діяльності якого є виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування. Серед його співзасновників - ТОВ, яке зареєстровано у Московській області РФ.

Зазначається, що ця компанія отримує в Україні прибуток від господарської діяльності харківського підприємства та сплачує податки до державного бюджету РФ, таким чином фінансуючи війну в Україні.

Крім того, існує значний ризик, що автомобілі, які є на балансі підприємства, можуть бути передані або використані в якості матеріальних ресурсів на потреби ЗС РФ.

Нагадаємо, днями на Прикарпатті було заарештовано активи підприємств РФ на суму 150 млн грн. Тривають заходи щодо встановлення інших активів, об’єктів нерухомості, корпоративних прав та майна, що належить безпосередньо або через афілійованих осіб РФ та її резидентам.

У вересні президент Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні.