«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
ГоловнаЕкономікаДержава

Арештовано майно харківського підприємства та корпоративні права його засновника, який сплачував податки до бюджету РФ, - ОГ

Їхня загальна сума склала майже 14 млн грн.

Арештовано майно харківського підприємства та корпоративні права його засновника, який сплачував податки до бюджету РФ, - ОГ
Фото: 5.ua

Судом задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на корпоративні права російського ТОВ, яке є співзасновником харківського підприємства, у сумі майже 12 млн грн та на п’ять транспортних засобів вартістю близько 2 млн грн. Триває процедура передачі активів в АРМА.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, на території зазначеного району Харкова розташоване підприємство, основним видом діяльності якого є виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування. Серед його співзасновників - ТОВ, яке зареєстровано у Московській області РФ.

Зазначається, що ця компанія отримує в Україні прибуток від господарської діяльності харківського підприємства та сплачує податки до державного бюджету РФ, таким чином фінансуючи війну в Україні.

Крім того, існує значний ризик, що автомобілі, які є на балансі підприємства, можуть бути передані або використані в якості матеріальних ресурсів на потреби ЗС РФ.

Нагадаємо, днями на Прикарпатті було заарештовано активи підприємств РФ на суму 150 млн грн. Тривають заходи щодо встановлення інших активів, об’єктів нерухомості, корпоративних прав та майна, що належить безпосередньо або через афілійованих осіб РФ та її резидентам.

У вересні президент Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також