Світовий банк повідомив про виділення Україні $500 млн на термінові потреби

Світовий банк у понеділок, 24 жовтня повідомив про виділення Україні додаткових 500 мільйонів доларів для фінансування термінових потреб, спричинених нападом Росії.

Про це пише Reuters.

“Фінансування Міжнародним банком реконструкції та розвитку, основним кредитним підрозділом банку, було підтримано кредитними гарантіями на суму 500 мільйонів доларів від Великобританії, які були оголошені 30 вересня”, – зазначає видання з посиланням на банк.

Reuters пише, що кошти виділено напередодні конференції з відновлення, яка відбудеться у вівторок, 25 жовтня у Берліні, де національні лідери, експерти з розвитку та генеральні директори обговорюватимуть, як відновити Україну після вторгнення Росії.

“Російське вторгнення продовжує викликати масові руйнування української інфраструктури, включно з водопостачанням, каналізацією та електричними мережами, саме тоді, коли наближається зима, що ще більше наражає на небезпеку український народ”, – йдеться в заяві президента Групи Світового банку Девіда Малпасса.

Зазначимо, Світовий банк мобілізував для України екстрене фінансування на загальну суму 13 мільярдів доларів, з яких 11,4 мільярда було повністю виплачено.

“Станом на 1 червня вторгнення Росії завдало Україні прямих збитків на суму понад 97 мільярдів доларів, але відбудова країни може коштувати майже 350 мільярдів доларів”, – йдеться у звіті Світового банку, українського уряду та Європейської комісії, опублікованому у вересні.