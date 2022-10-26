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На Харківщині підірвався на міні сапер з Луганської області

Десять піротехніків, що перебували з ним в машині, отримали поранення.

На Харківщині підірвався на міні сапер з Луганської області
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Сьогодні на Харківщині загинув піротехнік з Луганської області, десять його колег були поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Сьогодні вдень у Харківський області службовий автомобіль наших рятівників наскочив на протитанкову міну. В результаті вибуху загинув один сапер, ще 10 отримали поранення і зараз перебувають в лікарні”, – йдеться у дописі.

 

Піротехніки займалися обстеженням під’їзних шляхів до повітряних ліній місцевих електропередач.

Нагадаємо, 19 жовтня двоє піротехніків ДСНС Луганщини загинули внаслідок вибуху протитанкової міни у Харківській області, важкі поранення отримали четверо їхніх колег.

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