На Харківщині підірвався на міні сапер з Луганської області

Десять піротехніків, що перебували з ним в машині, отримали поранення.

Сьогодні на Харківщині загинув піротехнік з Луганської області, десять його колег були поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Сьогодні вдень у Харківський області службовий автомобіль наших рятівників наскочив на протитанкову міну. В результаті вибуху загинув один сапер, ще 10 отримали поранення і зараз перебувають в лікарні”, – йдеться у дописі.

Піротехніки займалися обстеженням під’їзних шляхів до повітряних ліній місцевих електропередач.

Нагадаємо, 19 жовтня двоє піротехніків ДСНС Луганщини загинули внаслідок вибуху протитанкової міни у Харківській області, важкі поранення отримали четверо їхніх колег.