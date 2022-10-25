За програмою релокації в більш безпечні регіони переміщено 761 підприємство, - Мінекономіки

80% з переміщених у більш безпечні регіони підприємств вже відновили роботу на новому місці.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
“На сьогодні 761 підприємство перевезло свої виробничі потужності з регіонів активних бойових дій в більш безпечні, 588 з них вже працюють на новому місці. Ще для 274 підприємств зараз здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування”, - повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.
Зазначається, що на 24.10.2022 на платформі зареєстровано 1863 заявки підприємств на переміщення, 623 з цих підприємств відмовились від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.
Щоб взяти участь в програмі, необхідно зареєструватись на платформі цифрової взаємодії.
Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають:
- підприємства у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,24 % від загальної кількості релокованих підприємств);
- переробної промисловості (31,71 %);
- інформації та телекомунікацій (6,34 %);
- професійної, наукової та технічної діяльності (5,85%);
- будівництва (4,15%).
Найбільша кількість підприємств переїхала до Львівської (30% релокованих підприємств), Закарпатської (17%), Чернівецької (11%), Івано-Франківської (8%), Хмельницької (7%) та Тернопільської (7%) областей.
В Мінекономіки розповіли, що держава допомагає підприємствам, котрі вирішили релокуватись, наступним чином:
- підбір місця розташування для потужностей підприємства;
- допомога з перевезенням на нову локацію;
- сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;
- підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.
Переміщення підприємств здійснюється в один з шістнадцяти регіонів - Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська (за виключенням Києва) області.
Нагадаємо, безробітних українців залучатимуть до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.