За програмою релокації в більш безпечні регіони переміщено 761 підприємство, - Мінекономіки

В рамках програми релокації держава надає підтримку кожному бізнесу, який прагне переїхати з небезпечних територій.

80% з переміщених у більш безпечні регіони підприємств вже відновили роботу на новому місці.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

“На сьогодні 761 підприємство перевезло свої виробничі потужності з регіонів активних бойових дій в більш безпечні, 588 з них вже працюють на новому місці. Ще для 274 підприємств зараз здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування”, - повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Зазначається, що на 24.10.2022 на платформі зареєстровано 1863 заявки підприємств на переміщення, 623 з цих підприємств відмовились від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.

Щоб взяти участь в програмі, необхідно зареєструватись на платформі цифрової взаємодії.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають:

підприємства у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,24 % від загальної кількості релокованих підприємств);

переробної промисловості (31,71 %);

інформації та телекомунікацій (6,34 %);

професійної, наукової та технічної діяльності (5,85%);

будівництва (4,15%).

Найбільша кількість підприємств переїхала до Львівської (30% релокованих підприємств), Закарпатської (17%), Чернівецької (11%), Івано-Франківської (8%), Хмельницької (7%) та Тернопільської (7%) областей.

В Мінекономіки розповіли, що держава допомагає підприємствам, котрі вирішили релокуватись, наступним чином:

підбір місця розташування для потужностей підприємства;

допомога з перевезенням на нову локацію;

сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;

підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Переміщення підприємств здійснюється в один з шістнадцяти регіонів - Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська (за виключенням Києва) області.

Нагадаємо, безробітних українців залучатимуть до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.