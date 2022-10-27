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​На зібрані через United24 кошти Україна отримала машину для розмінування Armtac 400

Аrmtac 400 - найбільша і найефективніша машина для розмінування вартістю понад 18 млн грн.

​На зібрані через United24 кошти Україна отримала машину для розмінування Armtac 400
Armtac 400
Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Україна отримала машину для розмінування Armtac 400, кошти на яку було зібрано через платформу United24.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у фейсбуці.

"Armtac 400 - найбільша і найефективніша машина для розмінування вартістю понад 18 млн грн. І вона вже виконує завдання в Харківській області. Це стало можливим завдяки вашим донатам через UNITED24. З Armtac 400 сапери будуть захищенішими. Адже він має дистанційне керування на відстані до 800 м. Це гарантує оператору безпеку. Також керувати машиною можна вручну – усередині броньованої та звукоізольованої кабіни", - написав Федоров.

Armtac 400 може зачищати понад 2400 квадратних метрів території за годину, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині 55 см, а потужна конструкція захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кг.

Федоров також нагадав, що "Укрпошта" запустила марку із легендарним собакою-сапером Патроном, щоб купити ще один Armtac 400.

Нагадаємо, раніше начальник управління піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Бондар заявив, що з початку війни майже половина території України, потенційно, була забруднена вибухонебезпечними предметами.

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