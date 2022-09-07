З початку війни майже половина території України, потенційно, була забруднена вибухонебезпечними предметами, – ДСНС

Фугасна авіабомба у дворі приватного будинку в Чернігові

185 тисяч квадратних кілометрів території України у різних регіонах потребує очищення від вибухонебезпечних предметів.

Про це під час брифінгу повідомив начальник управління піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Бондар, пише Укрінформ.

За його словами, внаслідок війни майже половина території нашої держави, потенційно, була забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами (ВНП).

“На цей час завдяки великим заходам щодо дослідження характеру ведення бойових дій, поглибленому аналізу нам удалося скоротити потенційно небезпечну територію з 300 тис. кв км до 185 тис.”, – сказав представник ДСНС.

Значну проблему також становить забруднення мінами та ВНП річок, водойм, водосховищ, зокрема прибережних акваторій Азовського і Чорного морів. ВНП можуть бути забруднені приблизно 19 тис. кв км акваторій України.

Бондар поінформував, що загалом з початку повномасштабної війни було обстежено територію площею майже 70 тис. гектарів та виявлено більш як 192 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі понад 2100 авіабомб.

Під час розмінування Київської, Чернігівської і Сумської областей рятувальники очистили від мін і боєприпасів 447 населених пунктів.

Нагадаємо, Національна академія внутрішніх справ, ДСНС України, Державна прикордонна служба України та американська компанія "Osprey Global Solutions" підписали Меморандум про співпрацю. Угода передбачає підготовку українських правоохоронців, військових та працівників екстрених служб у напрямку гуманітарного розмінування.