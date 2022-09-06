За день окупанти випустили по Сумщині 140 мін та снарядів, - Живицький

Також Сумську область обстрілювали зі стрілецької зброї.

За сьогодні, 6 вересня, російські окупанти обстріляли сім громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“За день росіяни випустили по нашій області 140 мін та снарядів різного калібру, також було близько 70 пострілів зі стрілецької зброї”, - повідомив Живицький.

Майже о 10:00 відбувся артилерійський обстріл Новослобідської громади, 10 прильотів. Пошкоджено високовольтну підстанцію. Близько 13:00 ще 10 прильотів.

Опівдні було 8 мінометних прильотів по Миропільській громаді, після 13:00 ще 11, а ближче до 14:00 - ще 9 прильотів.

Близько 13:00 був артилерійський обстріл Білопільської громади, 10 прильотів, о 19:00 з міномету було 16 прильотів.

О 13:00 також був артобстріл із САУ по околицях сел Манухівка (Новослобідська громада) та Атинське (Білопільська громада). Усього 40 прильотів.

Після 14:00 росіяни відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді, 10 прильотів, а після 18:00 ще 10.

По Середино-Будській громаді о 19:00 зафіксовано 6 прильотів з міномету.

О 19:30 закінчився обстріл з крупнокаліберного кулемету Зноб-Новгородської громади, близько 30 пострілів.

А після 20:00 росіяни відкрили вогонь зі стрілецької зброї по Есманській громаді, близько 40 пострілів.

Нагадаємо, в Енергодарі повідомляють про нові вибухи та влучання. Провокації здійснюють російські окупаційні війська.