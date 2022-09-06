Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

За день окупанти випустили по Сумщині 140 мін та снарядів, - Живицький

Також Сумську область обстрілювали зі стрілецької зброї. 

За день окупанти випустили по Сумщині 140 мін та снарядів, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

За сьогодні, 6 вересня, російські окупанти обстріляли сім громад Сумської області. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

“За день росіяни випустили по нашій області 140 мін та снарядів різного калібру, також було близько 70 пострілів зі стрілецької зброї”, - повідомив Живицький. 

Майже о 10:00 відбувся артилерійський обстріл Новослобідської громади, 10 прильотів. Пошкоджено високовольтну підстанцію. Близько 13:00 ще 10 прильотів.  

Опівдні було 8 мінометних прильотів по Миропільській громаді, після 13:00 ще 11, а ближче до 14:00 - ще 9 прильотів. 

Близько 13:00 був артилерійський обстріл Білопільської громади, 10 прильотів, о 19:00 з міномету було 16 прильотів.

О 13:00 також був артобстріл із САУ по околицях сел Манухівка (Новослобідська громада) та Атинське (Білопільська громада). Усього 40 прильотів. 

Після 14:00 росіяни відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді, 10 прильотів, а після 18:00 ще 10. 

По Середино-Будській громаді о 19:00 зафіксовано 6 прильотів з міномету.  

О 19:30 закінчився обстріл з крупнокаліберного кулемету Зноб-Новгородської громади, близько 30 пострілів. 

А після 20:00 росіяни відкрили вогонь зі стрілецької зброї по Есманській громаді, близько 40 пострілів. 

Нагадаємо, в Енергодарі повідомляють про нові вибухи та влучання. Провокації здійснюють російські окупаційні війська.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також