Київщина готова до зимового періоду на 83%, - Кулеба

Влада Київщини співпрацює з міжнародними партнерами щодо придбання пересувних мобільних котелень. Також є наміри закупити дизельні генератори для громад області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він зазначив, що наразі підготовлені:

понад 6 тис. житлових будинків;

близько 1,7 тис. об’єктів соціальної сфери;

1 140 котелень;

майже 660 км теплових мереж.

Крім того, заготовлено 5,4 тис. тонн вугілля та 123,3 тис. тонн деревного палива.

Нагадаємо, у школах Київщини стартував проєкт “Зменшення ризиків травмування дітей від вибухонебезпечних предметів”.