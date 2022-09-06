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Київщина готова до зимового періоду на 83%, - Кулеба

Опалювальний сезон цьогоріч буде нелегкий.

Київщина готова до зимового періоду на 83%, - Кулеба
Фото: moygrad.kiev.ua

Влада Київщини співпрацює з міжнародними партнерами щодо придбання пересувних мобільних котелень. Також є наміри закупити дизельні генератори для громад області. 

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. 

Він зазначив, що наразі підготовлені: 

  • понад 6 тис. житлових будинків;
  • близько 1,7 тис. об’єктів соціальної сфери;
  • 1 140 котелень;
  • майже 660 км теплових мереж.

Крім того, заготовлено 5,4 тис. тонн вугілля та 123,3 тис. тонн деревного палива. 

Нагадаємо, у школах Київщини стартував проєкт “Зменшення ризиків травмування дітей від вибухонебезпечних предметів”. 

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