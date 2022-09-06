Київщина готова до зимового періоду на 83%, - Кулеба

Влада Київщини співпрацює з міжнародними партнерами щодо придбання пересувних мобільних котелень. Також є наміри закупити дизельні генератори для громад області.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Він зазначив, що наразі підготовлені:
- понад 6 тис. житлових будинків;
- близько 1,7 тис. об’єктів соціальної сфери;
- 1 140 котелень;
- майже 660 км теплових мереж.
Крім того, заготовлено 5,4 тис. тонн вугілля та 123,3 тис. тонн деревного палива.
Нагадаємо, у школах Київщини стартував проєкт “Зменшення ризиків травмування дітей від вибухонебезпечних предметів”.