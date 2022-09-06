Росіяни продовжують здійснювати провокації в Енергодарі, у місті - нові вибухи

Також продовжуються обстріли Нікополя та Марганця, що на протилежному березні Дніпра.

В Енергодарі повідомляють про нові вибухи та влучання. Провокації здійснюють російські окупаційні війська.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов з посиланням на "Енергодар ІНФО".

Є влучання біля "Газового Господарства" (перший мікрорайон біля дитячо-юнацької спортивної школи), зафіксовано також обстріли поряд гаражного кооперативу ГСК-1, міського парку, двох магазинів, біля підстанції "Промінь".

Також повідомляється про обстріли Нікополя та Марганця, що на протилежному березні Дніпра.

Очевидці зазначають, що інтервал між вильотом і "прильотом" становить 1-3 секунди.

Жителів закликають залишатися в укриттях.

Нагадаємо, в окупованому росіянами місті-супутнику ЗАЕС Енергодарі пролунав потужний вибух. Мешканці повідомили про нього близько 12:20. Після вибуху в місті одночасно зникли світло та водопостачання.