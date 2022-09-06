Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Сили оборони досягли успіху в знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників.

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

У зустрічі взяли участь: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, а також командувачі оперативних напрямків.

Ми потребуємо вашої підтримки! Звернення LB.ua до читачів

Під час засідання Зеленському доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників.

На визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил противника.

"Станом на сьогодні завдяки героїчним діям українських захисників втрати живої сили окупантів сягнули понад 50 тисяч осіб. Відправляючи солдатів воювати в Україну, російське військово-політичне командування несе повну відповідальність за винищення громадян РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, попереднє засідання відбулося 4 вересня. Тоді Зеленський наголосив, що українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А раніше голова ОП Андрій Єрмак опублікував фото підняття українського прапора у Високопіллі Херсонської області, підписавши його "Крок за кроком", але не вказуючи локацію.

Ставку було створено 25 лютого – на другий день повномасштабного вторгнення Росії. Координатором ставки став секретар РНБО Олексій Данілов, до складу увійшли очільники оборонних відомств і військові командувачі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також