Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

У зустрічі взяли участь: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, а також командувачі оперативних напрямків.

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Під час засідання Зеленському доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників.

На визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил противника.

"Станом на сьогодні завдяки героїчним діям українських захисників втрати живої сили окупантів сягнули понад 50 тисяч осіб. Відправляючи солдатів воювати в Україну, російське військово-політичне командування несе повну відповідальність за винищення громадян РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, попереднє засідання відбулося 4 вересня. Тоді Зеленський наголосив, що українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А раніше голова ОП Андрій Єрмак опублікував фото підняття українського прапора у Високопіллі Херсонської області, підписавши його "Крок за кроком", але не вказуючи локацію.

Ставку було створено 25 лютого – на другий день повномасштабного вторгнення Росії. Координатором ставки став секретар РНБО Олексій Данілов, до складу увійшли очільники оборонних відомств і військові командувачі.