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​Судитимуть буковинця, який незаконно переправляв за кордон військовозобов'язаних

За послугу мав отримати $5000.

​Судитимуть буковинця, який незаконно переправляв за кордон військовозобов'язаних
Фото: dpsu.gov.ua

У Чернівецькій області судитимуть чоловіка, який налагодив схему переправлення за кордон військовозобов'язаних.

Про це повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Затриманий добре орієнтувався у прикордонній місцевості. Він відповідав за перетин кордону і розрахунок із клієнтами. А треті особи шукали охочих покинути Україну.

Наприкінці червня зловмисник отримав пропозицію переправити двох братів із Тернопільщини у Румунію. Аванс у розмірі 1400 дол. отримав одразу, а решту (3600 дол.) - після перетину кордону клієнтами.

Прикордонники піймали утікачів біля лінії розмежування, а підозрюваного затримали поліціянти, коли той отримував решту коштів.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Нагадаємо, днями на пункті пропуску "Шегині" на Львівщині прикордонники затримали ухилянтів.

У серпні СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків за кордон. Деякі з них пролягали через тимчасово окупований Крим, Росію та Білорусь.

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