Ми потребуємо вашої підтримки! Звернення LB.ua до читачів

Інформаційний фронт теж важливий, і ми тримаємо його, як можемо.

Дорогі друзі!

Тиждень тому життя кожного із нас розділилося на «до» і «після».

«До» була стабільність, налагоджений побут, плани на майбутнє.

«Після» – обурення, страх, ненависть, лють, завзятість.

«Після» – ночі у вогких сховищах, завивання сирен, обстріли, тривога за близьких, руйнування, смерті.

«Після» – відвага, рішучість, єднання і взаємодопомога.

«Після» – народження нової України. Сильної, стійкої, рішучої. Яка є прикладом для всього світу. Яку не здолати нікому й ніколи. За жодних обставин.

Весь цей час – під обстрілами, на передовій, в сховищах та в спокійні години ви оновлюєте стрічки новин.

Для вас важливо, щоб ці новини були достовірними, збалансованими, повними. Ми не Телеграм-канали, тому не женемося за швидкістю, ми не блогери, тому не хайпуємо. Ми все перевіряємо двічі. Щоб вас не лякати, не нагнітати, не розповсюджувати фейки, а чесно говорити правду. Такою, як вона є. На нашу думку, це найкраща допомога нашій армії, нації і державі.

Саме такі новини ми, редакція LB.ua, пишемо для вас.

Весь цей час.

24 години на добу. Навіть в найскладніші години – на світанку.

У нас немає більше шеф-редактора, головного редактора, керівника відділу «Культура» чи «Світ» чи парламентських кореспондентів.

Ми всі, як один, перетворилися на новинарів.

Ми вважаємо це своїм громадянським та професійним обов’язком.

Інформаційний фронт теж важливий. Всередині країни та за її межами (за цей час, завдячуючи волонтерам та добровільним помічникам ми змогли запустити також повноцінну англомовну стрічку. Обов’язково порадьте її своїм друзям за кордоном – ця ділянка інформаційного фронту мегаважлива).

Ми тримаємо цей фронт, як можемо. Але сьогодні нам необхідна ваша підтримка.

Основне джерело нашого прибутку – реклама та фандрайзингова кампанія, яка стартувала в червні минулого року. Кошти від фандрайзингу ми спрямовували на розвиток та розбудову – щоб ставати ще цікавішими для вас.

Понад 12 років незалежність нашого видання була для нас однією з головних та надзвичайних цінностей. А підтримка наших читачів – гордістю та відповідальностю.

Наразі ситуація кардинально змінилася.

Зрозуміло, що рекламного ринку, яким він був «до», більше не існує. Звичайно, з відбудовою економіки він відновиться, але це точно займе якийсь час.

А ми хочемо продовжувати працювати для вас.

Так, в посиленому режимі.

І без вас нам не справитися.

Ми завжди були переконані, що дорослий погляд на світ, доросла відповідальна журналістика – дорога з двостороннім рухом.

Вона не є можливою без співучасті читачів.

Тому.

Дуже просимо.

Для того, щоб воювати на передовій інформаційного фронту, нам дійсно дуже необхідна ваша підтримка.

Ось – посилання.

Переходьте по ньому.

Обирайте будь-яку опцію – разову, постійну основу.

Ми будемо вдячні за будь-який формат допомоги.

Всі кошти, які ми зберемо понад необхідний для функціонування редакції мінімум, ми передамо нашим друзям з “Повернись живим”.

Здолаємо ворога разом!

Слово – могутня зброя!

Слава Україні!