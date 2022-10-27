ЗСУ не дали окупантам прорватися в Білогорівку і просуваються на напрямку Сватове-Кремінна, - Гайдай

Загарбники підтягнули в область резерви, а також зруйнували мости і замінували території.

Росіяни намагалися прорватися в Білогорівку на Луганщині, але всі наступи були відбиті Силами оборони.

Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, Збройні сили просуваються на напрямку Сватове-Кремінна. Щоправда, це відбувається повільно, оскільки немає фактору несподіванки для окупаційних військ РФ.

Гайдай додав, що загарбники підтягнули в область резерви, а також зруйнували мости і замінували території.

Крім цього, росіяни щільно обстрілюють ті населені пункти, які їм довелося покинути.

Уповільнює просування українських захисників і погода. Очільник Луганщини повідомив, що від злив утруднився проїзд техніки. Місцями вона грузне, а подекуди просування вперед відбувається лише за рахунок піхоти.

Нагадаємо, на Луганщині російські окупанти вбили двох жителів Білогорівки. Тим часом у Кремінній відсутні світло, вода та закінчуються харчі. А лікарні на тимчасово окупованій території переповнені пораненими, відмовляють у госпіталізації цивільним і навіть військовим з запаленням легень чи інсультом.

Тим часом у Сватівському районі Луганської області знищили казарму з росіянами.