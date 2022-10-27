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ЗСУ не дали окупантам прорватися в Білогорівку і просуваються на напрямку Сватове-Кремінна, - Гайдай

Загарбники підтягнули в область резерви, а також зруйнували мости і замінували території. 

ЗСУ не дали окупантам прорватися в Білогорівку і просуваються на напрямку Сватове-Кремінна, - Гайдай
Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Росіяни намагалися прорватися в Білогорівку на Луганщині, але всі наступи були відбиті Силами оборони.

Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, Збройні сили просуваються на напрямку Сватове-Кремінна. Щоправда, це відбувається повільно, оскільки немає фактору несподіванки для окупаційних військ РФ. 

Гайдай додав, що загарбники підтягнули в область резерви, а також зруйнували мости і замінували території. 

Крім цього, росіяни щільно обстрілюють ті населені пункти, які їм довелося покинути. 

Уповільнює просування українських захисників і погода. Очільник Луганщини повідомив, що від злив утруднився проїзд техніки. Місцями вона грузне, а подекуди просування вперед відбувається лише за рахунок піхоти.

Нагадаємо, на Луганщині російські окупанти вбили двох жителів Білогорівки. Тим часом у Кремінній відсутні світло, вода та закінчуються харчі. А лікарні на тимчасово окупованій території переповнені пораненими, відмовляють у госпіталізації цивільним і навіть військовим з запаленням легень чи інсультом.

Тим часом у Сватівському районі Луганської області знищили казарму з росіянами.

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