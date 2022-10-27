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За день росіяни обстріляли чотири громади Сумської області

Про поранених не повідомляється. 

За день росіяни обстріляли чотири громади Сумської області
Обстріл Сумської області 27 жовтня

За 27 жовтня російська армія обстріляла чотири громади Сумської області. Вогонь вівся з мінометів, артилерії, кулеметів. 

Вранці 25 снарядів росіяни випустили по селу Новослобідської громади. Пошкоджень зазнали лінія електропередач і два цивільні будинки, повідомив у Телеграм голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Крім того, близько девʼятої ранку ворог випустив близько 35 мін по селу Білопілської громади. 

"Також били з артилерії по території Хотінської громади після 10 ранку. Мінометний вогонь, 15 прильотів. І це ж додатково, після ранкового обстрілу громади, внаслідок чого постраждало одно із сел. Увечері росіяни з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади –  усього 16 приходів та Великописарівської громади – вісім приходів з АГС. Також відкривали вогонь з кулеметів", – повідомив він. 

Нагадаємо, за минулу добу росіяни двічі обстрілювали Сумську область. Били по двох громадах із мінометів. 

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