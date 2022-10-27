За день росіяни обстріляли чотири громади Сумської області

Про поранених не повідомляється.

За 27 жовтня російська армія обстріляла чотири громади Сумської області. Вогонь вівся з мінометів, артилерії, кулеметів.

Вранці 25 снарядів росіяни випустили по селу Новослобідської громади. Пошкоджень зазнали лінія електропередач і два цивільні будинки, повідомив у Телеграм голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Крім того, близько девʼятої ранку ворог випустив близько 35 мін по селу Білопілської громади.

"Також били з артилерії по території Хотінської громади після 10 ранку. Мінометний вогонь, 15 прильотів. І це ж додатково, після ранкового обстрілу громади, внаслідок чого постраждало одно із сел. Увечері росіяни з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади – усього 16 приходів та Великописарівської громади – вісім приходів з АГС. Також відкривали вогонь з кулеметів", – повідомив він.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни двічі обстрілювали Сумську область. Били по двох громадах із мінометів.