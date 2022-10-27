Легендарний американський астронавт Скотт Келлі став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Американський астронавт Скотт Келлі підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення. Тепер він став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24”, – сказав очільник країни.

Він розвиватиме напрям “Медична допомога”. Його першим проектом стане збір на автівки швидкої допомоги класу С.

“У молодості я працював у екстреній медичній допомозі, а також водієм швидкої і на власні очі бачив, як вчасно надана медична допомога може врятувати життя людям. Пізніше, коли вже був космонавтом, я виконував роль медичного офіцера екіпажу. Українські лікарі сьогодні – справжні герої, які щодня творять дива у неймовірно складних і небезпечних умовах. Вважаю своїм обов’язком підтримати Україну, яка захищає демократію від російської агресії. Також я першим роблю грошовий внесок у розмірі 65 тисяч доларів США на придбання машини швидкої допомоги через платформу Президента Зеленського United24. Я дуже сподіваюся, що волелюбні люди в усьому світі приєднаються до мене в цьому зборі!”, – зазначив астронавт.

Келлі – колишній капітан ВМС США. Він здійснив чотири космічних польоти. А також встановив декілька рекордів: з сумарного перебування у космосі протягом 520 днів, 10 годин і 33 хвилин і безперервного перебування на орбіті – 340 днів поспіль.

Нагадаємо, раніше амбасадорами United24 стали абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі, чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик і всесвітньо відома акторка Барбара Стрейзанд.