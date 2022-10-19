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Усик став амбасадором платформи United24

Він зосередиться на підтримці напряму “Відбудова України”.

Усик став амбасадором платформи United24
Фото: сайт президента

Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі, чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик став амбасадором фандрейзингової платформи United24. 

Про це було оголошено під час онлайн-спілкування спортсмена з Президентом України Володимиром Зеленським.

Він підтримувати напрям “Відбудова України”. Усик допомагатиме відбудовувати українські міста, що зазнають руйнувань від ракет і дронів-камікадзе. Насамперед він зосередиться на відновленні Київської області, де вже реалізує інфраструктурні проекти.

“Ти – переможний символ України, а сьогодні для України найважливіше, щоб на будь-якому полі бою – на фронті, у спорті, в дипломатії – були кроки вперед. А вперед – це лише переможні кроки. Вони надзвичайно мобілізують суспільство й мотивують усіх нас боротися за Україну – кожного на своєму фронті», – сказав Зеленський.

Усик підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення: наприкінці лютого він вступив до лав тероборони, у вересні представляв країну на міжнародній арені й захистив титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBO, WBA (Super), IBF, IBO у поєдинку з британцем Ентоні Джошуа. 

Нагадаємо, за п’ять місяців роботи UNITED24 вдалося зібрати майже 200 млн доларів внесків. У вересні до UNITED24 у ролі амбасадорів приєднались Барбра Стрейзанд та Марк Гемілл.

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