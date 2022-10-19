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“Якщо Україна припинить воювати, то кінець прийде американському проєкту під такою назвою”, – маніпуляція РФ

Заступник постпреда РФ при ОБСЄ дезінформує, що МВС України оприлюднило заяву “про заходи щодо пошуку “ворогів України”. 

“Якщо Україна припинить воювати, то кінець прийде американському проєкту під такою назвою”, – маніпуляція РФ
Фото: georgejmclittle/Depositphotos

Посол Росії в Угорщині Євгеній Станіславов маніпулює словами посла США Девіда Прессмано про стурбованість через те, що у разі коли “Україна припинить воювати, то Україні настане кінець”. 

“Можу заспокоїти пана посла: у цьому випадку кінець прийде не Україні, а американському проєкту під такою назвою”, – цитує Станіславова Центр протидії дезінформації при РНБО.

Заступник постпреда РФ при ОБСЄ Максим Буякевич розповсюдив дезінформацію, що МВС України оприлюднило заяву “про заходи щодо пошуку “ворогів України”. 

У ній нібито повідомлялося, що “на Харківщині затримуються “потенційні колаборанти”. “Це вказує на організоване винищення населення з числа нелояльних до київського режиму”, – заявив Буякевич.

Ще одна дезінформація окупантів – у МЗС Росії заявили, що “РФ виступила з пропозицією провести таємне голосування за резолюцію щодо України в умовах, коли держави-члени ООН зазнали колосального тиску. Такий спосіб голосування дозволив би делегаціям висловити свою справжню позицію”.

Нагадаємо, МЗС Росії просуває дезінформацію, що продовження підтримки США і ЄС Києва та “провокування його на конфронтацію з Росією зберігають загрози для територіальної цілісності решти України, яка ризикує продовжити свій розпад”.

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