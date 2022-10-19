“Якщо Україна припинить воювати, то кінець прийде американському проєкту під такою назвою”, – маніпуляція РФ

Посол Росії в Угорщині Євгеній Станіславов маніпулює словами посла США Девіда Прессмано про стурбованість через те, що у разі коли “Україна припинить воювати, то Україні настане кінець”.

“Можу заспокоїти пана посла: у цьому випадку кінець прийде не Україні, а американському проєкту під такою назвою”, – цитує Станіславова Центр протидії дезінформації при РНБО.

Заступник постпреда РФ при ОБСЄ Максим Буякевич розповсюдив дезінформацію, що МВС України оприлюднило заяву “про заходи щодо пошуку “ворогів України”.

У ній нібито повідомлялося, що “на Харківщині затримуються “потенційні колаборанти”. “Це вказує на організоване винищення населення з числа нелояльних до київського режиму”, – заявив Буякевич.

Ще одна дезінформація окупантів – у МЗС Росії заявили, що “РФ виступила з пропозицією провести таємне голосування за резолюцію щодо України в умовах, коли держави-члени ООН зазнали колосального тиску. Такий спосіб голосування дозволив би делегаціям висловити свою справжню позицію”.

Нагадаємо, МЗС Росії просуває дезінформацію, що продовження підтримки США і ЄС Києва та “провокування його на конфронтацію з Росією зберігають загрози для територіальної цілісності решти України, яка ризикує продовжити свій розпад”.