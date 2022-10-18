Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

За тиждень Німеччина передала Україні додаткові п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2. Також Україна отримала зимову військову форму та обладнання.

Про це йдеться у повідомленні уряду Німеччини.

Україна отримала від Німеччини 100 наметів, 183 генератори, 116 тис. зимових курток, 80 тис. пар зимових штанів і 240 тис. зимових шапок для військовослужбовців.

Також Німеччина передала 167 тис. патронів для стрілецької зброї та 7 понтонних систем.

Крім того, Німеччина планує передати додаткові 5 броньованих інженерних машин, 4 тис. спальних мішків і 35 повноприводних вантажівок.

Як раніше повідомила міністерка оборони Німеччини, посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України.