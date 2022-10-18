Комісія ООН зафіксувала воєнні злочини росіян в Україні

Її члени відвідали 27 міст та селищ чотирьох регіонів та опитали 191 потерпілого і свідка.

Комісія ООН оприлюднила звіт про розслідування подій у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та в березні. В Організації заявили про виявлені воєнні злочини, порушення прав людини і міжнародного та гуманітарного права.

Про це йдеться в пресрелізі комісії на сайті ООН.

З огляду на серйозність виявлених порушень існує незаперечна необхідність притягнення до відповідальності, наголосили в Комісії. А її голова Ерік Месе підкреслив, що "вплив цих порушень на громадянське населення України є величезним", вбивства обчислюються тисячами, а руйнування інфраструктури жахливе.

"Комісія зафіксувала напади, коли зброя вибухової дії застосовувалася без розбору в населених пунктах, які зазнали нападу з боку російських збройних сил. Комісія також встановила, що російські збройні сили нападали на мирних жителів, які намагалися втекти", - йдеться в повідомленні.

В ООН зазначили, що воюючі сторони не змогли захистити цивільних він наслідків обстрілів, розмістивши військові об'єкти і сили в густонаселених районах або поблизу них.

Комісія підкреслила, що "російські збройні сили відповідають за переважну більшість виявлених порушень, включаючи воєнні злочини".

В ООН зафіксували випадки масових страт, незаконних ув'язнень, катувань, жорстокого поводження, зґвалтувань та інших видів сексуального насильства над жертвами різного віку, скоєних у районах, окупованих росіянами. Членів сім'ї, зокрема дітей, іноді змушували стати свідками злочинів. Частину українців незаконно депортували в РФ, досі чимало людей вважають зниклими безвісти.

Як ідеться у звіті, комісія рекомендує "посилити координацію міжнародних та національних зусиль щодо притягнення до відповідальності для підвищення ефективності та запобігання заподіянню шкоди потерпілим та свідкам". Також комісія відповідно до свого мандату "прагнутиме сприяти встановленню винних".

Члени комісії відвідали 27 міст та селищ України та опитали 191 потерпілого і свідка. Слідчі оглянули місця руйнувань, могил, місць ув'язнення і тортур, а також залишки зброї, ознайомилися з великою кількістю документів та звітів.

В ООН вирішили поступово виділяти більше ресурсів і розширювати географію моніторингу.

Комісію ООН цікавлять можливі порушення у фільтраційних таборах, передбачувані насильницькі переміщення людей, умови, в яких нібито відбувається прискорене усиновлення дітей з України, а також зміни в місцевій адміністрації та так звані референдуми.

Нагадаємо, в ООН нарахували 6 306 загиблих цивільних в Україні за час нападу Росії.