Заступник секретаря Радбезу РФ заявив, що “західна пропаганда цинічно виправдовує злочини неонацистів в України".

Продовження підтримки США та ЄС Києва та “провокування його на конфронтацію з Росією зберігають загрози для територіальної цілісності решти України, яка ризикує продовжити свій розпад”.

Таку дезінформацію МЗС Росії цитує Центр протидії дезінформацїі при РНБО.

ЗМІ окупантів повідомили, що глава Держдуми РФ Вячеслав Володін запропонував запросити на пленарне засідання Думи, яке відбудеться 18 жовтня, віце-спікера уряду РФ для обговорення питання розміщення мешканців Херсонської області в інших регіонах “через обстріли Україною Каховської ГЕС”.

Ще одна дезінформація окупантів – заступник секретаря Радбезу РФ Олег Храмов заявив, що “західна пропаганда цинічно виправдовує злочини неонацистів в Україні, підтасовує факти та просто фальсифікує їх”.

“...а засліплені обіцянками вступу до європейської родини українці мовчки сприймають переписування історії в антиросійському ключі”, – каже Храмов.