На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Помер відомий український політик Борис Беспалий
Помер відомий український політик Борис Беспалий
Росіяни влучили по житловому будинку в Києві, - КМДА
Росіяни влучили по житловому будинку в Києві, - КМДА
Іран заперечив надання Росії безпілотників для війни в Україні, - Reuters
Іран заперечив надання Росії безпілотників для війни в Україні, - Reuters
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
ГоловнаСуспільствоВійна

Провокування союзниками Києва на конфронтацію з Росією загрожує територіальній цілісності решти України, – дезінформація РФ

Заступник секретаря Радбезу РФ заявив, що “західна пропаганда цинічно виправдовує злочини неонацистів в України".

Провокування союзниками Києва на конфронтацію з Росією загрожує територіальній цілісності решти України, – дезінформація РФ
Фото: Офіс президента

Продовження підтримки США та ЄС Києва та “провокування його на конфронтацію з Росією зберігають загрози для територіальної цілісності решти України, яка ризикує продовжити свій розпад”.

Таку дезінформацію МЗС Росії цитує Центр протидії дезінформацїі при РНБО.

ЗМІ окупантів повідомили, що глава Держдуми РФ Вячеслав Володін запропонував запросити на пленарне засідання Думи, яке відбудеться 18 жовтня, віце-спікера уряду РФ для обговорення питання розміщення мешканців Херсонської області в інших регіонах “через обстріли Україною Каховської ГЕС”.

Ще одна дезінформація окупантів – заступник секретаря Радбезу РФ Олег Храмов заявив, що “західна пропаганда цинічно виправдовує злочини неонацистів в Україні, підтасовує факти та просто фальсифікує їх”. 

“...а засліплені обіцянками вступу до європейської родини українці мовчки сприймають переписування історії в антиросійському ключі”, – каже Храмов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також