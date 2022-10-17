Головне за день. Понеділок, 17 жовтня

Наслідки ворожих ударів дронами по Києву і ракетами по Сумщині, відбиті атаки противника на Донеччині, повернення з полону 108 захисниць, падіння літака в Єйську. Яким запам’ятається 236-й день повномасштабної війни.

Унаслідок ранкової атаки дронами на Київ загинуло четверо людей, 19 отримали поранення.

Серед загиблих – молоде подружжя, жінка була на шостому місяці вагітності.

Нагадаємо, 17 жовтня росіяни атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи лунали у Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Пізніше у Києві прогриміли ще два вибухи. Внаслідок атаки є потрапляння у житловий будинок.

Сьогодні о 5:20 ранку росіяни обстріляли ракетами Роменський район Сумської області. Окупанти випустили три ракети. В результаті загинули 5 осіб, ще 14 перебувають у лікарні. Трьох із них рятувальники витягнули живими з-під завалів.

Сьогодні вранці Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.

Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок.

Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені.

Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування.

"Просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що сьогодні росіяни обстріляли 25 населених пунктів України. ЗСУ відбили вісім атак окупантів на Донеччині – в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області.

Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва “Shahed -136”.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 17-го жовтня – в нашій новині.

Україна повернула із російського полону 108 жінок.

За повідомленням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, серед них 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що найстаршій зі звільнених полонених - 62 роки, наймолодшій - 21 рік. Додому повертаються також захисниці, відзначені державними нагородами.

Детальніше – в нашій новині.

У місті Єйськ Краснодарського краю Росії Су-34, наповнений боєкомплектом, упав на багатоповерховий житловий будинок. На місці події зафіксували серію вибухів.

ЗМІ країни-агресора повідомляли про трьох загиблих і 15 госпіталізованих. 8 осіб перебувають у важкому стані. Наразі відомо, що постраждало близько півтора десятка квартир. Полум'я охопило чотири поверхи.

У російському Міноборони повідомили, що в літака загорівся один із двигунів. Су-34 упав, набираючи висоту. Екіпаж встиг катапультуватися.

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