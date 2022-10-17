Сумщина: від ракетного удару Росії загинули 5 осіб, за день зафіксовано 500 "приходів" по області

Окупанти били з мінометів, запускали ракети з гвинтокрилів, стріляли з "градів" та артилерії.

Кількість загиблих від ранкового ракетного обстрілу Сумщини зросла до п'яти осіб.

Про це повідомив у Telegram керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, росіяни випустили три ракети.

У лікарні потрапили 14 людей, трьох із них живими врятували з-під завалів. Рятувальні роботи тривають.

Тим часом по території області зафіксували ще майже 300 ворожих "приходів" з території Росії.

"Краснопільська громада: 2 приходи з мінометів по населеним пунктам. Шалигінська громада: за день ворог тричі обстрілював населені пункти громади: з мінометів, ствольної артилерії та випускав автоматні черги. Великописарівська громада: 11 обстрілів за день", - розповів Живицький.

Він зазначив, що окупанти били з мінометів, запускали ракети з гвинтокрилів, били з "градів" та артилерії. В результаті одного з артилерійських обстрілів було пошкоджено лінію електромережі. Крім цього зайнялося поле кукурудзи.

Внаслідок обстрілів Середино-Будської громади була поранена жінка. Крім цього, пошкоджено шість приватних будинків і зайнялися три пожежі.

Нагадаємо, сьогодні о 5:20 ранку росіяни обстріляли ракетами Роменський район Сумської області. Спочатку було відомо про трьох загиблих і дев’ятьох поранених внаслідок атаки.

За даними оперативного командуванні "Північ", російські окупаційні війська обстріляли прикордонне місто Середина-Буда на Сумщині з артилерії та автоматичного гранатомета.