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Окупанти вдарили по прикордонному місті Сумщини з артилерії та автоматичного гранатомету, - ОК "Північ"

Зафіксували чотири "приходи".

Російські окупаційні війська обстріляли прикордонне місто Середина-Буда на Сумщині з артилерії та автоматичного гранатомету.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

"З 15:45 до 16:30 повідомили про обстріл населеного пункту Середина-Буда. Спостерігачі зафіксували 4 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, 5 черг по 3-5 пострілів з АГС, 2 черги з ККВТ, 5 черг зі стрілецької зброї", - зазначили військові.

У командуванні додали, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється.

Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено два будинки, тут почалася пожежа.

Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Нагадаємо, сьогодні о 5:20 ранку росіяни обстріляли ракетами Роменський район Сумської області. Є загиблі та поранені.

За 16 жовтня було зафіксовано 54 ворожі "приходи" на Сумщині

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