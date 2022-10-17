Російські окупаційні війська обстріляли прикордонне місто Середина-Буда на Сумщині з артилерії та автоматичного гранатомету.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

"З 15:45 до 16:30 повідомили про обстріл населеного пункту Середина-Буда. Спостерігачі зафіксували 4 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, 5 черг по 3-5 пострілів з АГС, 2 черги з ККВТ, 5 черг зі стрілецької зброї", - зазначили військові.

У командуванні додали, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється.

Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено два будинки, тут почалася пожежа.

Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Нагадаємо, сьогодні о 5:20 ранку росіяни обстріляли ракетами Роменський район Сумської області. Є загиблі та поранені.

За 16 жовтня було зафіксовано 54 ворожі "приходи" на Сумщині