Російські окупаційні війська обстріляли прикордонне місто Середина-Буда на Сумщині з артилерії та автоматичного гранатомету.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".
"З 15:45 до 16:30 повідомили про обстріл населеного пункту Середина-Буда. Спостерігачі зафіксували 4 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, 5 черг по 3-5 пострілів з АГС, 2 черги з ККВТ, 5 черг зі стрілецької зброї", - зазначили військові.
У командуванні додали, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється.
Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено два будинки, тут почалася пожежа.
Нагадаємо, сьогодні о 5:20 ранку росіяни обстріляли ракетами Роменський район Сумської області. Є загиблі та поранені.
За 16 жовтня було зафіксовано 54 ворожі "приходи" на Сумщині