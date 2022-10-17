У Зеленського заявили, що Іран "прямо відповідальний за вбивства українців"

"Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи", - зазначив радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Іран "прямо відповідальний за вбивства українців".

Про це йдеться в дописі Подоляка у Twitter.

"Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало…", - зазначив Подоляк.

Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко повідомив, що в разі підтвердження інформації про постачання нових дронів та ракет, Україна та інші країни світу можуть поставити питання про конфіскацію активів Ірану для компенсації втрат через застосування дронів-камікадзе по нашій території. Крім цього, Україна може визнати Іран державою-спонсором тероризму.

Тим часом Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян. А в Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що Тегеран не передавав РФ безпілотники для використання у війні проти України.