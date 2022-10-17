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Байрактар, який Польща подарувала Україні, отримав ім’я

Назва на безпілотнику нанесена українською та польською мовами.

Байрактар, який Польща подарувала Україні, отримав ім’я
Фото: Славомір Сєраковський

Ударний безпілотник Байрактар, який громадяни Польщі придбали для України, вже виготовлено, він запакований та чекає на відправку.

Про це повідомив ініціатор збору коштів на Bayraktar, відомий польський журналіст Славомір Сєраковський.

“Наш Байрактар носить назву "Марік"! Бо саме так кажуть мешканці про Маріуполь, куди мають намір повернутися після того, як одужать. То така назва вже намальована польською з одного боку дрона, а з іншого українською”, - повідомив Сєраковський.

Він зазначив, що після того,як Байрактар прибуде до України, можна буде почати передавати зібрані кошти на допомогу українському суспільству.

Оскільки сам безпілотник компанія-виробник передала ЗСУ безкоштовно, гроші передаватимуться обраним проєктам, котрі будуть допомагати українцям. 

Нагадаємо, волонтер, шоумен Сергій Притула оприлюднив у Facebook відео з трьома безпілотниками Bayraktar, які вже прибули в Україну. Усім їм вже дали імена - Ковінька, Халепа та Трясця. На кожному з трьох бортів є наліпки зі словами "Народний Байрактар" та із малюнком спеціального орнаменту вишивки, який розробила львівська майстриня.

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