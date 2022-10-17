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На Київщині та Черкащині спрацювала протиповітряна оборона, - ОВА

Очільник Черкаської області повідомив про високу ймовірність атаки ворожими дронами.

На Київщині та Черкащині спрацювала протиповітряна оборона, - ОВА
Фото: espreso.tv

У Київській та Черкаській областях српацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомили очільники обласних військових адміністрацій обох областей.

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець наголосив у своєму Telegram, що в області висока ймовірність атаки ворожими дронами.

Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликав жителів перебувати в укриттях, оскільки працюють сили ППО.

"Наголошую – нічого не знімайте та не викладайте в соцмережах! Не фіксуйте роботу наших Збройних сил!", - додав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні вдень під час повітряної тривоги Росія атакувала Хмельницьку і Тернопільську області.

Учора протиповітряна оборона на півдні знищила 11 дронів-камікадзе "Shahed-136", з них дев'ять - за годину.

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