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У Відні розпочала свою роботу місія МВФ в Україні

На робочих зустрічах розглядатимуть поточний стан економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

У Відні розпочала свою роботу місія МВФ в Україні
Фото: publika.md

Сьогодні, 17 жовтня, у Відні розпочала свою роботу місія МВФ в Україні. 

Про це повідомили в пресслужбі Національного банку.

Місія триватиме до 20 жовтня включно.

У роботі місії візьмуть участь представники НБУ на чолі з главою Нацбанку Андрієм Пишним.

Під час робочих зустрічей з експертами місії розглядатимуть поточний стан економіки України, макропрогнози, параметри держбюджету на наступний рік і джерела покриття його дефіциту.

"Ми налаштовані на активну роботу з експертами Фонду. Сподіваємося на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою Моніторинговою програмою із залученням Ради МВФ, яка стане підґрунтям для повноцінної програми з Фондом", – зазначив Пишний. 

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся в Нью-Йорку з главою МВФ Крісталіною Георгієвою, під час зустрічі обговорили питання роботи місії.

До цього МВФ призначило нового керівника місії в Україні. Ним став Гевін Грей.

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