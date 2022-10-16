Укренерго не виключає можливості застосування графіків примусових обмежень електроенергії

В компанії додали, що важливо, аби "ощадливо споживала електроенергію не лише Київщина, Чернігівщина та Сіверщина, але й вся Україна".

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" все ще не виключає можливості застосування графіків примусових обмежень електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

У НЕК укотре закликали українців раціонально спланувати споживання енергоресурсу.

"Перенесіть прання на ніч, не вмикайте одночасно декілька енергоємних електроприладів в мережу, вимкніть за можливості теплу підлогу та бойлери, пересвідчіться, що вдома не горить зайве освітлення, а телефони та пауербанки заряджені", - наголосили в Укренерго.

В компанії додали, що важливо, аби "ощадливо споживала електроенергію не лише Київщина, Чернігівщина та Сіверщина, але й вся Україна".

"Так ви допомагаєте нашим фахівцям тримати енергосистему в балансі та не перевантажувати мережу в окремих регіонах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями в Укренерго заявили, що не планують обмежень споживання електроенергії.

Згодом стало відомо, що через значні руйнування енергетичної інфраструктури НЕК може впровадити стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області.