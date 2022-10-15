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За день з українських портів вийшло 7 суден з продовольством

Українська агропродукція рятує світ від голоду.

За день з українських портів вийшло 7 суден з продовольством
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Сьогодні, 15 жовтня, в рамках реалізації “зернової ініціативи”, з портів “Одеса” та “Південний” вийшло 7 суден з експортованим продовольством.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

До країн Азії та Європи сьогодні було відправлено 101 тис. тонн агропродукції.

Загалом з моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, було експортовано 7,5 млн. тонн агропродукції.

Всього з українських портів за цей час вийшло 341 судно з агропродукцією. Вона була направлена до країн Азії, Європи та Африки. 

Як раніше повідомлялось, всі заяви країни-агресора про необхідність припинення експорту – спекуляції. На порядку денному для України – розширення переліку товарів, що будуть експортуватися з нашої території.

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