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На Херсонщині окупанти вбили дитину, - ЗМІ

Дитина померла від отриманих ран після пострілів росіян.

На Херсонщині окупанти вбили дитину, - ЗМІ
Фото: МОСТ

На Херсонщині, у с. Гаврилівка Новоронцовської громади, росіяни відкрили вогонь по школярам.

Про це повідомляє “Мост” з посиланням на місцевого жителя Дмитра Бурлая.

Школярі вели відеозйомку техніки окупантів на мобільний телефон. Окупанти це помітили і зробили попереджувальні постріли. 

“Діти перелякалися і почали бігти. Окупанти їх в слід почали розстрілювати. Одну дитину поранили. Сьогодні дитина від отриманих ран померла”, – розповів Бурлай.

Також цей факт підтвердили односельці.

Нагадаємо, у Херсоні російські окупанти застрелили у власному будинку диригента Херсонської філармонії Юрія Керпатенка.

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