Після удару росіян є серйозні наслідки, - Київська ОВА

Керівник Київської ОВА Олексій Кулеба заявив про "серйозні наслідки" ракетного удару росіян зранку 15 жовтня.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує 24 канал.

Кулеба сказав, що внаслідок обстрілу немає загиблих чи поранених. Водночас він уточнив, що після ранкового обстрілу однієї з громад Київщини є "серйозні наслідки на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури".

Керівник ОВА наголосив, що наразі важливо вжити заходів, щоб навантаження на енергосистему із 17:00 до 22:00 години не було таким піковим, як зазвичай. За його словами, одразу після закінчення повітряної тривоги всі служби почали працювати над ліквідацією наслідків. Станом на 15:50 ліквідація наслідків ракетного удару продовжувалася, зокрема відбувалися ремонтні роботи.

Раніше повідомлялось, що “Укренерго” попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень у Київській області через удар російських окупантів по обʼєкту енергетичної інфраструктури.

Жителів Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей так само як і мешканців Київщини закликали обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 23:00.