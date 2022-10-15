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У Покровську на Донеччині відновив надання послуг Сервісний центр МВС

Сервісний центр не працював 7 місяців.

У Покровську на Донеччині відновив надання послуг Сервісний центр МВС
Фото: Пресслужба МВС

Вчора, 14 жовтня, у Покровську Донецької області після тривалої перерви відновив надання послуг Сервісний центр МВС.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

За адресою вул. Тюленіна, 1 у Покровську можливо отримати весь спектр послуг: зареєструвати чи перереєструвати транспортні засоби, у тому числі у зв’язку з переобладнанням, скласти теоретичний та практичний іспити, відновити втрачене або обміняти наявне посвідчення водія, отримати свідоцтво про допущення транспортного засобу чи водія до перевезення небезпечних вантажів.

Уточнюється, що послуги надаватимуть 9 адміністраторів. 

В МВС нагадали, що останні сім місяців мешканці Покровської громади були вимушені їхати за послугами сервісних центрів МВС до Павлограда на Дніпропетровщині.

“Сподіваюсь, що найближчим часом запрацює ще сервісний центр МВС у Краматорську”, - зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий. 

Нагадаємо, з 1 вересня Сервісні центри МВС, які понад 4 місяці працювали за шестиденним робочим графіком, переходять на звичний графік роботи. При цьому субота, як це було до початку дії воєнного стану, є робочим днем. А контакт-центр Головного сервісного центру МВС із 1 жовтня працює за шестиденним робочим графіком.

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