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Окупанти обстріляли Чернігівщину з артилерії і мінометів

Втрат серед особового складу та техніки немає. 

Окупанти обстріляли Чернігівщину з артилерії і мінометів
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні вдень, 15 жовтня, російські окупанти двічі обстріляли територію Чернігівської області. 

Про це повідомила пресслужба ОК “Північ”.

Зокрема, з 11:35 до 12:35 зафіксували 7 приходів, імовірно з міномету 120 мм, та 15 приходів, імовірно з ствольної артилерії, в районі Сеньківки.

Крім того, з 12:30 до 13:30 надійшла інформація про 9 приходів в район Гасичівки. Ймовірно, обстріл вівся зі ствольної артилерії.

Втрат серед особового складу та техніки немає. 

Уточнюється інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Нікополя вранці в суботу, 15 жовтня, було поранено п’ять людей.

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