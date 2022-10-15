СБУ ідентифікувала нових колаборантів на Луганщині

Співробітники СБУ виявили 30 нових колаборантів, які вступили до окупаційних органів “МВД” і “генпрокуратуры” РФ у Луганській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність представника так званого “следственного управления по Старобельскому району генпрокуратуры ЛНР”. Зловмисник причетний до організації незаконних переслідувань колишніх українських військових та правоохоронців, які проживають на сході України”, - розповіли в СБУ.

“Посадовець” разом з підлеглими вламувався до помешкань місцевих жителів під приводом сфабрикованих кримінальних справ. Вони супроводжували свої дії насильством та погрозами вбивства навіть людей з інвалідністю.

Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за:

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла, вчинене із застосуванням насильства або із загрозою його застосування) Кримінального кодексу України.

Також було ідентифіковано осіб, які вступили до лав “райотделов МВД ЛНР” у Старобільському та Сватівському районах. Вони сприяють окупаційному режиму у придушенні спротиву серед українських патріотів.

СБУ встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік “зв’язків” колаборантів. Наразі тривають заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, до чатботу "єВорог" надійшли 4782 заявки про підозру людей у колабораціонізмі, інформацію вже перевіряє Служба безпеки України.