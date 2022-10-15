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На Харківщині виявили тіла двох закатованих росіянами чоловіків

На тілах загиблих зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер.

На Харківщині виявили тіла двох закатованих росіянами чоловіків

У Харківській області виявили тіла двох чоловіків зі слідами катувань.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

Прокурори Дергачівської окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції у селищі Козача Лопань виявили тіла двох чоловіків зі слідами насильницької смерті. За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час тимчасового захоплення цього населеного пункту.

Правоохоронці знайшли їх в одній могилі на цвинтарі. На тілах загиблих зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер. Тіла направили на проведення судово-медичних експертиз. Встановлюються всі обставини вчинення злочину, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що спеціальна представниця генсека ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміла Паттен заявила, що згвалтування, до яких вдаються російські військові в Україні, є частиною "воєнної стратегії" РФ. 

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