В ОПУ закликали мешканців Житомирщини та Черкащини обмежити споживання електрики

Жителів Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей так само як і мешканців Київщини закликали обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 23:00.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хочу закликати всіх громадян на Київщині, у Києві, на Житомирщині, Черкащині та Чернігівщині мінімізувати сьогодні з 17:00 до 23:00 використання електроенергії. Якщо не зберемося і не мінімізуємо енергоспоживання, справді можуть бути відключення", - сказав він.

Він також звернувся до комерційних підприємств – заправок, невеликих магазинів, кафе обмежити споживання електроенергії, зокрема вимкнути підсвічування біля входів.

Тимошенко наголосив, що фахівці працюють над усуненням наслідків обстрілу на Київщині.

"Сподіваюся, що сьогодні все буде відновлено й потрібно буде перечекати один день", - сказав він.

Нагадаємо, що у суботу вранці, 15 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по території однієї з громад Київської області. Після цього «Укренерго» попередило про можливі застосування графіків аварійних відключень у Київській області.