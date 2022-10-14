Міністра фінансів України на рік обрали головою Ради керівників Світового банку та МВФ

Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ.

Міністр фінансів Сергій Марченко обраний головою Ради керівників Світового банку та Міжнародного валютного фонду на 2023 рік.

Про це він повідомив у Facebook.

"Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керівними країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ. За цей довгий час ми сформували надійні та прозорі партнерські відносини. І я щиро вдячний нашим друзям та партнерам за довіру", – заявив Марченко.

Він додав, що новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, та країнами-членами Світового банку та МВФ.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд обговорили можливість нової кредитної програми для забезпечення пріоритетних видатків держбюджету у 2023 році.