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У МВФ призначили нового керівника місії в Україні

Гевін Грей – громадянин Великої Британії. Він має значний досвід роботи в економіках, що розвиваються.

У МВФ призначили нового керівника місії в Україні
Фото: premiumtimesng.com

З 20 вересня Гевін Грей замінить Іванну Владкову Холлар на посаді голови місії МВФ в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Міжнародний валютний фонд призначив головою місії в Україні Гевіна Грея. Він розпочне виконувати свої обов’язки 20 вересня.

Грей замінить Іванну Владкову Холлар, яка переходить на іншу посаду в МВФ після того, як з травня 2020 року обіймала посаду глави місії в Україні.

З 2018 до 2020 року Гевін Грей був очільником місії МВФ в Іраку.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд виділив 1,4 млрд доларів США додаткової підтримки Україні.

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