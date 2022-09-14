В Україні створять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії, – Шмигаль

Там будуть акумулювати конфісковані кошти РФ і міжнародну допомогу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні буде створено Фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє сайт Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, в рамках кошторису держбюджету на 2023 рік буде створено бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 млрд гривень.

За словами Дениса Шмигаля, там планується акумулювати конфісковані кошти Росії та росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення.

Також передбачено додаткову дотацію на компенсацію витрат для місцевих бюджетів у зв’язку з війною у розмірі 24 млрд гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проєкт державного бюджету на 2023 рік, у якому зростання інфляції прогнозується до 30%. Прогнозований ВВП на 2023 рік закладено на рівні 6 371,3 млрд гривень. Зростання ВВП на +2,5% по відношенню до 2022-го року (де прогнозоване падіння -33,1%). Інфляція +30%.