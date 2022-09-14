​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
ГоловнаЕкономікаДержава

В Україні створять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії, – Шмигаль

Там будуть акумулювати конфісковані кошти РФ і міжнародну допомогу.

В Україні створять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії, – Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні буде створено Фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє сайт Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, в рамках кошторису держбюджету на 2023 рік буде створено бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 млрд гривень.

За словами Дениса Шмигаля, там планується акумулювати конфісковані кошти Росії та росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення.

 

Також передбачено додаткову дотацію на компенсацію витрат для місцевих бюджетів у зв’язку з війною у розмірі 24 млрд гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проєкт державного бюджету на 2023 рік, у якому зростання інфляції прогнозується до 30%. Прогнозований ВВП на 2023 рік закладено на рівні 6 371,3 млрд гривень. Зростання ВВП на +2,5% по відношенню до 2022-го року (де прогнозоване падіння -33,1%). Інфляція +30%. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також