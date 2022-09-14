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За підтримки США і Німеччини для маріупольців розробили проєкт із працевлаштування

Планується, що при центрах "ЯМаріуполь" будуть працювати hr-спеціалісти, які зможуть зорієнтувати шукачів роботи.

За підтримки США і Німеччини для маріупольців розробили проєкт із працевлаштування
Фото: Facebook/Маріупольська міська рада

Невдовзі для маріупольців запрацює проєкт із працевлаштування, який розробили за підтримки США і Німеччини.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Для цього сформували мережу наявних в Україні вакансій, з якою зможуть ознайомитися жителі тимчасово окупованого міста, котрі проживають у різних регіонах України.

"Нам важливо інтегрувати маріупольців до громад, де вони живуть. Ключовим у цьому є працевлаштування. З нашими партнерами з Німеччини та США ми сформували проєкт, завдяки якому маріупольці зможуть бачити усі наявні вакансії за кожним регіоном", – сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, планується, що при центрах "ЯМаріуполь" працюватимуть hr-спеціалісти, які зможуть зорієнтувати шукачів роботи і за потреби – допомогти у додатковому навчанні.

Нагадаємо, раніше Бойченко повідомляв, що близько 70–120 мирних жителів Маріуполя на добу можуть евакуюватися з міста на підконтрольну Україні територію.

У липні послугами центрів "ЯМаріуполь" скористалося майже 100 000 маріупольців.

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