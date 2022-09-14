Окупанти на Херсонщині не можуть провести псевдореферендум та евакуюють документацію на лівий берег Дніпра, – ОК "Південь"

Це пов’язано з постійним вогневим контролем ТОТ Херсонщини з боку ЗСУ.

Наразі через контрнаступ українських сил на Херсонщині окупанти не можуть провести псевдореферендум про "приєднання до РФ".

Про це заявила на брифінгу речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє кореспондент LB.ua.

"Зрозуміло, що референдум не те що перенесений, перевідкладений. Уся підготовка до нього спакована по коробках і евакуюється на лівий берег. Оскільки немає у них ані шансів, ані можливостей це провести, та й часу в них на це немає, бо постійно тривають на окупованій території повітряні тривоги, пов’язані з нашим вогневим контролем", – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, за попереднім повідомленням речниці ОК "Південь", майже вся територія окупованої Херсонщини знаходиться під українським вогневим контролем. Останні дії ЗСУ неабияк деморалізують ворога.