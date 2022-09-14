На Харківщині правоохоронці знайшли шість тіл вбитих росіянами мирних мешканців

З 9 по 11 вересня правоохоронці виявили шість тіл мирних мешканців, вбитих російськими військовими у населених пунктах Гракове та Залізничне Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомив у Telegram Офіс генпрокурора.

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, після вбивства тіла були поховані місцевими жителями.

"Виявлено сліди катувань. Крім того, працівники Ізюмської окружної прокуратури разом зі слідчими органів поліції виявили факт захоронення місцевих жителів, убитих військовослужбовцями Російської Федерації, в місті Балаклія", – сказав Фільчаков.

Фото: Офіс генпрокурора у Telegram

Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що за інформацією Офісу генпрокурора, до початку контрнаступу ЗСУ, тобто до 9 вересня, 34% території Харківщини було захоплено військовими РФ, і більш як пів року територія цього регіону була під окупацією.

Костін уточнив, що наразі, коли українські військові з початку вересня звільнили 6 000 квадратних кілометрів української землі на сході та півдні, “на тлі радості від самого факту, перед нами постає жахлива картина того, що робили окупанти, зокрема, на Харківщині”.

“Фактично зараз такі міста, як Балаклія, Ізюм стають в один ряд із Бучею, Бородянкою, Ірпенем – тими містами, де вже були зафіксовані і нами розслідуються численні воєнні злочини та злочини проти основ нацбезпеки. Тож для підвищення ефективності розслідування, за моєю ініціативою, були створені мобільні слідчо-прокурорські групи”, – сказав генпрокурор.

Посадовець зазначив, що поєднання фахівців різного напряму, їхні скоординовані дії дозволять якісніше розслідувати воєнні та інші міжнародні злочини.

В Офісі генпрокурора уточнили, що в Харківській області працюватимуть 23 мобільні слідчо-прокурорські групи. До їхнього складу увійдуть працівники прокуратури, СБУ, Нацполіції, вибухотехніки та інші експерти.

Мобільно-слідчі групи проводитимуть огляди зруйнованих об`єктів цивільної інфраструктури та займатимуться фактами вбивств місцевих жителів.

“Окрім цього, були утворені п'ять так званих тематичних груп. Їхнє завдання – займатися виключно фактами катувань місцевих жителів, а також – пошуком розташування штабів чи командних пунктів російських військових на звільнених територіях”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час окупації російськими військами Балаклії на Харківщині у підвальних приміщеннях загарбники влаштували в’язниці, де катували людей.