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​Росіяни повернулися у Кремінну на Луганщині, – Гайдай

Окупанти відключили інтернет на окупованих територіях.

​Росіяни повернулися у Кремінну на Луганщині, – Гайдай
Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

Військові РФ повернулися до Кремінної Луганської області, позривали українські прапори та створюють видимість своєї масової присутності в місті.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни також вимкнули інтернет на окупованих територіях, щоб місцеві мешканці не могли передавати інформацію українським силам.

На думку голови ОВА, не варто очікувати на швидку деокупацію Луганщини.

"Фактора неочікуваності на Луганщині не буде, треба запастися терпінням. Завтра ми в Луганську, на жаль, не будемо…але скоро", – сказав Гайдай.

 

Наразі у Луганській області створено обласний штаб з деокупації територій. Готуються структури – правоохоронні органи, ДСНС, пошта, медицина, ЦНАП та інші, аби оперативно відновлювати життєдіяльність у громадах.

Нагадаємо, 13 вересня Сергій Гайдай говорив про те, що росіяни повністю залишили Кремінну, але ЗСУ ще не зайшли в місто. 

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