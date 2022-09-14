Росіяни вночі обстріляли мінометами Чернігівську область, у Луганській тривають позиційні бої, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Сумщині та Житомирщині.

У Чернігівській області за вчора було чотири обстріли по Городнянській і Семенівській громадах, а цієї ночі ворог із мінометів вгатив біля села Галаганівка Новгород-Сіверського району. Обійшлося без постраждалих. Минулої доби росіяни стріляли з мінометів, артилерії та скидали боєприпаси з БПЛА, йдеться у повідомленні від ОВА станом на 9 ранку.

На Дніпропетровщині ворог знову обстріляв Нікопольський район. Випустив 75 снарядів з важкої артилерії. Під вогонь потрапили дві громади – Марганецька та Нікопольська. У Марганецькій постраждалих немає. Масштаби руйнувань з’ясовуються. У Нікополі пошкоджено до 20 будинків, кілька газопроводів низького тиску та п’ять ліній електропередач. Виникло кілька пожеж – їх уже загасили. Люди не постраждали. Обстеження територій продовжується.

У Харківській області протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів. На жаль, є поранені. За даними Центру екстреної медичної допомоги, по одній людині госпіталізовано в Ізюмському, Куп’янському та Чугуївському районах.

Триває операція з деокупації області. Звільнено більше 300 населених пунктів, де проживає близько 150 000 людей. На звільнені території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури, люди, які майже пів року провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу.

На Луганщині тривають позиційні бої за кожний населений пункт області. Відступаючи з Харківщини, противник зосередився на утриманні тимчасово захоплених територій, значно посилив вогневий вплив. За ніч по наших позиціях завдано чотири удари з РСЗВ, 14 артобстрілів, 13 обстрілів з мінометів. Двічі застосовували танк.

У Донецькій області вночі ракетою С-300 вдарили по Краматорську, зруйновано приватний будинок. У Мирнограді пошкодили школу, в Миколаївці – спорткомплекс. За добу по області – пʼятеро загиблих, 16 поранених. Регіон залишається без газу і частково без води й електрики. Обов’язкова евакуація населення триває.

Сьогодні вночі Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. За попередніми даними, ракетами типу С-300. Пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки. Також внаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки. За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення, трьом громадянам надана допомога амбулаторно. Детальна інформація уточнюється.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування. Учора вдень були обстріли с. Червоний Яр, ввечері обстрілів зазнала станція Березнегувате. Також о 23:50 обстріли зафіксовані на околицях смт Березнегувате. Інформація щодо наслідків уточнюється. Постраждалих немає. Протягом минулої доби тривали обстріли Широківської громади переважно за межами населених пунктів, влучання були по сільськогосподарських будівлях, зруйновано один житловий будинок. Постраждалих немає. Сьогодні вранці зафіксовані обстріли за межами с. Широке.

У Херсонській області ситуація залишається складною, тривають бойові дії. Найкритичніша ситуація – в населених пунктах, що розташовані біля лінії фронту. Під ворожим вогнем опинилися смт Нововоронцовка, Біла Криниця, села Трудолюбівка, Вереміївка та Білогірка. Снаряди влучили у приватні будинки, зафіксовані їх пошкодження та руйнування, знищено майно громадян, є поранені. Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах відсутнє електро- та водопостачання.

Нагадаємо, ворог продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утримання захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках.