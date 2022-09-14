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Окупанти продовжують наземні атаки у всій Донецькій області, – ISW

ЗСУ, ймовірно, наступають на півночі Донеччини.

Окупанти продовжують наземні атаки у всій Донецькій області, – ISW

Українські війська, ймовірно, продовжують наземні атаки вздовж лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка на півночі Донецької області.

Про це повідомили в американському Інституті ведення війни (ISW).

Також можливо тривають обмежені наземні атаки через річку Оскіл у Харківській області.

“Російські та українські джерела повідомили, що українські сили продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонської області в рамках південного контрнаступу, що триває”, – зазначають аналітики.

Водночас російські війська досягнули поступових успіхів на південь від Бахмута та продовжили наземні атаки у всій Донецькій області.

Нагадаємо, у Харківській області в ході контрнаступу Збройних сил України вже звільнено понад 300 населених пунктів.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст.

Як повідомили в Офісі президента України, унаслідок наступальної операції ЗСУ деокуповано понад 4 тис. кв. км території.

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