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У РФ заявляють, що їм “потрібна повна мобілізація країни та зовсім інші закони”

Голова КПРФ вважає, що “триває війна і програти її не маємо права”.

У РФ заявляють, що їм “потрібна повна мобілізація країни та зовсім інші закони”

У Росії пропаганда тестує суспільні настрої стосовно можливості масштабування агресії проти України через поточні військові поразки.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, голова КПРФ заявив, що “триває війна і програти її не маємо права”.

Окупанти нібито не мають панікувати, а “потрібна повна мобілізація країни та зовсім інші закони”, вважає Геннадій Зюганов.

Голова “Справедливої росії – за правду” зі свого боку каже про “війну з НАТО”.

“Ми починали СВО, а нині ведемо справжню війну з НАТО, потрібна мобілізація економіки, бюджету, мобілізація в головах”, – каже Сергій Миронов.

Ще одна позиція від спікера Держдуми рф: “якщо Вашингтон, продовжуючи війну до останнього українця, вважає, що вона його не торкнеться, то він сильно помиляється”.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія впевнено справляється з “фінансово-технологічною агресією з боку деяких країн".

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