Росіяни вночі масовано обстріляли Миколаїв (оновлено)

На місцях працюють аварійні бригади та комунальники.

Сьогодні після першої ночі російські окупаційні війська масовано обстріляли місто Миколаїв. Загинули двоє людей, троє отримали поранення.

Про це повідомили у Telegram міський голова Олександр Сєнкевич та голова ОВА Віталій Кім.

За його словами, пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки. Наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники.

"На деяких вулицях розчищаємо проїзд для громадського транспорту. Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілу. Подробиці повідомлю вам пізніше", – написав мер.

Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що вогонь вівся, за попередніми даними, з С-300.

"Пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки. Також внаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки. За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення та трьом громадянам надана допомога амбулаторно. Детальна інформація уточнюється", – заявив він.

Нагадаємо, вночі 11 вересня російські військові обстріляли Миколаїв. В результаті дев’ятеро осіб дістали поранення різного ступеню.