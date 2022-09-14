У Кабміні не виключають можливості кадрових ротацій в "Нафтогазі" через борги компанії

Однак Шмигаль каже, що станом на сьогодні йому невідомо про розгляд питання відставки Вітренка.

У Кабміні продовжують наполягати на відтермінуванні виплат по єврооблігаціях НАК "Нафтогаз України" і не виключають можливостей кадрових ротацій у компанії у разі, якщо це питання не буде вирішено.

Про це у відповідь на питання кореспондента LB.ua повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

"Побачимо", – сказав прем'єр у відповідь на запитання, чи буде уряд, який фактично виконує функції Наглядової ради "Нафтогазу", ініціювати розгляд кадрових питань і змін керівництва компанії у разі, якщо угоди з кредиторами не буде.

Перед цим керівник уряду зазначив, що вже неодноразово вимагав від керівництва НАК досягти домовленостей з власниками облігацій щодо реструктуризації боргів та перенесення виплат.

Денис Шмигаль також повідомив, що уряд пропонує направити 400 млн доларів, які компанія має сплатити по її єврооблігаціях у цьому році, на закупівлю газу для опалювального сезону.

Водночас він сказав, що йому станом на сьогодні невідомо про розгляд питання відставки нинішнього керівника НАК Юрія Вітренка.

Нагадаємо, 13 вересня НАК повідомила, що власники її єврооблігацій 2022 і 2026 років не погодилися на пропозицію про відтермінування виплат.

При цьому досягнута угода з власниками інших єврооблігацій НАК – із початковим погашенням у 2024 році після відтермінування виплат за ними на два роки.

Усі три випуски єврооблігацій "Нафтогазу" було розміщено у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п’ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п’яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді – семирічні на 500 млн доларів із дохідністю 7,625. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігаціями-2024 настав 19 липня.