Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
ГоловнаЕкономікаДержава

У Кабміні не виключають можливості кадрових ротацій в "Нафтогазі" через борги компанії

Однак Шмигаль каже, що станом на сьогодні йому невідомо про розгляд питання відставки Вітренка. 

У Кабміні не виключають можливості кадрових ротацій в "Нафтогазі" через борги компанії
Фото: kmu.gov.ua

У Кабміні продовжують наполягати на відтермінуванні виплат по єврооблігаціях НАК "Нафтогаз України" і не виключають можливостей кадрових ротацій у компанії у разі, якщо це питання не буде вирішено. 

Про це у відповідь на питання кореспондента LB.ua повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

"Побачимо", – сказав прем'єр у відповідь на запитання, чи буде уряд, який фактично виконує функції Наглядової ради "Нафтогазу", ініціювати розгляд кадрових питань і змін керівництва компанії у разі, якщо угоди з кредиторами не буде. 

Перед цим керівник уряду зазначив, що вже неодноразово вимагав від керівництва НАК досягти домовленостей з власниками облігацій щодо реструктуризації боргів та перенесення виплат. 

Денис Шмигаль також повідомив, що уряд пропонує направити 400 млн доларів, які компанія має сплатити по її єврооблігаціях у цьому році, на закупівлю газу для опалювального сезону. 

Водночас він сказав, що йому станом на сьогодні невідомо про розгляд питання відставки нинішнього керівника НАК Юрія Вітренка

Нагадаємо, 13 вересня НАК повідомила, що власники її єврооблігацій 2022 і 2026 років не погодилися на пропозицію про відтермінування виплат. 

При цьому досягнута угода з власниками інших єврооблігацій НАК – із початковим погашенням у 2024 році після відтермінування виплат за ними на два роки. 

Усі три випуски єврооблігацій "Нафтогазу" було розміщено у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п’ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п’яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді – семирічні на 500 млн доларів із дохідністю 7,625. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігаціями-2024 настав 19 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також